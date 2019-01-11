Автобус с турникетом появился на дорогах Владимира

Во Владимире с 11 января начал курсировать пассажирский автобус, оборудованный турникетом. Сегодня владимирцы активно делились новостью в соцсетях. Многие предположили, что причины такого обновления касаются будущей безналичной оплаты проезда.

Представители транспортной компании объяснили, что были приобретены несколько турникетных систем, но сначала их необходимо протестировать. Появившийся в автобусе на маршруте № 9С турникет также призван определить суточное количество пассажиров и понять, есть ли необходимость выводить на маршруты дополнительный транспорт, пишет ИА «Владимирские новости».

Помимо этого, будет определено время, которое будет тратиться на посадку-высадку пассажиров в случае использования турникетной системы. Результате транспортная компания пообещала сообщить на следующей неделе.