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Аналоговое ТВ на Колыме перестанет работать в феврале

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Аналоговое телевидение отключат в Магаданской области 11 февраля. Регион включен в первый этап перехода на цифру в стране.

После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. Региональные и не входящие в состав мультиплексов телеканалы продолжат аналоговое вещание, сообщает ИА MagadanMedia.

Пользователям придется купить антенну. Старым телевизорам с кинескопами нужна цифровая приставка. Подобрать, подключить и настроить оборудование помогут консультанты круглосуточной бесплатной федеральной «горячей линии»: 8(800)2202002. 

Без ТВ во время перехода на цифровое вещание могут остаться 1,2 млн домохозяйств России, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков 11 декабря в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Представитель кабмина заверил, что всё будет в порядке — волонтеры помогут установить приставки, а стоить они будут от 700 рублей. Проследить, чтобы ажиотажем не воспользовались сети, — задача Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На искусственном завышении цен уже поймали «Эльдорадо», «М.Видео» и «Юлмарт».

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