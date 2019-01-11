Прямой эфир

Почти 1 тыс. детей получили травмы в Башкирии за новогодние праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За время новогодних праздников в Башкортостане к медикам с различными травмами обратились более 3,7 тыс. человек. Среди пострадавших 960 детей.

По оценкам Республиканской станции скрой медицинской помощи и центра медицины катастроф, во время каникул количество вызовов увеличилось с 1,1 тыс. до 1,5 тыс. в сутки. В травмпункт республиканской детской клинической больницы обратились 369 детей. По данным Минздрава, в основном несовершеннолетние получали травмы на ледовых горках и тюбингах. В домашних условиях травмировались 248 детей, еще 13 детей пострадали при нападении животных. Об этом пишет ИА «Башинформ».

15 детей были госпитализированы в связи с тяжестью травм. До окончания школьных каникул медики просят родителей особенно внимательно отнестись к досугу несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главу батутного центра в Стерлитамаке осудят за травму ребенка
Ледяную горку в Уссурийске разберут из-за многочисленных травм детей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017