Почти 1 тыс. детей получили травмы в Башкирии за новогодние праздники

За время новогодних праздников в Башкортостане к медикам с различными травмами обратились более 3,7 тыс. человек. Среди пострадавших 960 детей.

По оценкам Республиканской станции скрой медицинской помощи и центра медицины катастроф, во время каникул количество вызовов увеличилось с 1,1 тыс. до 1,5 тыс. в сутки. В травмпункт республиканской детской клинической больницы обратились 369 детей. По данным Минздрава, в основном несовершеннолетние получали травмы на ледовых горках и тюбингах. В домашних условиях травмировались 248 детей, еще 13 детей пострадали при нападении животных. Об этом пишет ИА «Башинформ».

15 детей были госпитализированы в связи с тяжестью травм. До окончания школьных каникул медики просят родителей особенно внимательно отнестись к досугу несовершеннолетних.