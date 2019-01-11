Жителей Карелии предупредили об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о сложных дорожных условиях. Ухудшение погоды может стать причиной роста количества ДТП.

По данным синоптиков, в Карелии ожидается снег и гололед. На дорогах образуются снежные заносы, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой соблюдать осторожность на дорогах и по возможности отказаться от использования транспортных средств. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что обильные снегопады продолжаются в Европе. Непростая ситуация складывалась в Австрии, Германии, Словакии, Финляндии и ряде других стран. Осадков следует ожидать еще в течение двух недель.