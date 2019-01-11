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ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права

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Госавтоинспекция внесла изменения в проект закона, регламентирующего правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

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Согласно ему, теперь кандидаты будут сдавать единый экзамен по вождению без разделения на «площадку» и «город». Он начнется на закрытой площадке с выполнения испытательных упражнений для демонстрации первоначальных навыков управления автомобилем.

После этого претенденты на получение водительского удостоверения продолжат экзамен в условиях города. Они должны будут показать умение проезжать регулируемые перекрестки равнозначных и неравнозначных дорог, железнодорожные переезды, а также умение производить повороты и развороты, перестроение, обгон, опережение, торможение и др.

Еще одним нововведением станет то, что преподаватель автошколы не сможет находиться в транспортном средстве во время экзамена.

Автомобильный эксперт Роман Гуляев в беседе с «Известиями» поддержал идею по созданию единого экзамена по вождению вместо привычных «города» и «площадки». 

«Площадка» в ее нынешнем виде не имеет большого смысла, это факт. Исходя из этого, действительно нужно заменять навыки, которые есть на «площадке» на более практические и важные навыки», — считает он.

Ранее, 19 декабря, в ГИБДД назвали список упражнений, которые войдут в экзамен на получение водительских прав. В частности, на закрытой площадке нужно будет сдать разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, сцепку и расцепку. Змейку и поворот на 90 градусов исключат из списка упражнений.

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