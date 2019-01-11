ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права

Госавтоинспекция внесла изменения в проект закона, регламентирующего правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно ему, теперь кандидаты будут сдавать единый экзамен по вождению без разделения на «площадку» и «город». Он начнется на закрытой площадке с выполнения испытательных упражнений для демонстрации первоначальных навыков управления автомобилем.

После этого претенденты на получение водительского удостоверения продолжат экзамен в условиях города. Они должны будут показать умение проезжать регулируемые перекрестки равнозначных и неравнозначных дорог, железнодорожные переезды, а также умение производить повороты и развороты, перестроение, обгон, опережение, торможение и др.

Еще одним нововведением станет то, что преподаватель автошколы не сможет находиться в транспортном средстве во время экзамена.

Автомобильный эксперт Роман Гуляев в беседе с «Известиями» поддержал идею по созданию единого экзамена по вождению вместо привычных «города» и «площадки».

«Площадка» в ее нынешнем виде не имеет большого смысла, это факт. Исходя из этого, действительно нужно заменять навыки, которые есть на «площадке» на более практические и важные навыки», — считает он.

Ранее, 19 декабря, в ГИБДД назвали список упражнений, которые войдут в экзамен на получение водительских прав. В частности, на закрытой площадке нужно будет сдать разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, сцепку и расцепку. Змейку и поворот на 90 градусов исключат из списка упражнений.