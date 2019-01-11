Вторую ледовую переправу открыли на Обском водохранилище

Позднее обычного срока открыли вторую ледовую переправу, которая соединяет два берега Обского водохранилища в Новосибирской области. Она пройдет от поселка Ордынского до Нижнекаменки.

Первая переправа от села Спирино до Чингиса была открыта в конце декабря. По данным МЧС, толщина льда на переправах составляет около 50 см. Лед может выдержать технику с грузоподъемностью до 5 т, пишет vn.ru.

На берегах для оказания помощи будут дежурить спасатели. Переправа из Ордынского в Нижнекаменку будет работать ежедневно с 7:00 до 19:30, между Спирино и Чингисом — с 8 до 18 часов.

Автомобилистов просят учитывать дорожные знаки и аншлаги, установленные на переправе.