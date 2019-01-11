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Два человека погибли при пожаре в Тверской области

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Тела двух человек обнаружены в обгоревшем доме в Тверской области. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Пожар произошел в ночное время в селе Луковниково. Возгорание началось в деревянном доме, в котором установлено печное отопление. Полностью потушить пожар удалось спустя три часа после вызова. Огонь уничтожил крышу и серьезно повредил стены дома, сообщают «Тверские ведомости».

При осмотре места пожара были обнаружены тела 74-летней хозяйки дома и 70-летнего мужчины. Причиной пожара стала непотушенная сигарета. В настоящий момент устанавливается ущерб от возгорания.

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