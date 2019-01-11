РЖД начнет продавать невозвратные билеты в пилотном режиме

Невозвратные билеты в поезда дальнего следования Москва–Воронеж и Москва–Ижевск начнет продавать в пилотном режиме РЖД. Их можно будет приобрести с 20 января, передает «РИА Новости».

В перспективе невозвратные билеты появятся и на других направлениях. Невозвратными будут не все билеты. Нововведения не коснутся общих вагонов и плацкарта.

Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5% до 20%. Разница в цене будет изменяться в зависимости от периода поездки и поезда. Невозвратный билет можно будет сдать, например, из-за внезапной болезни или внезапной травмы пассажира, при смерти члена семьи, а также в связи с отменой или задержкой поезда, сообщает НСН.

Президент России Владимир Путин в апреле 2018 года подписал закон, согласно которому на невозвратные билеты на поезда устанавливаются специальные тарифы. Он вступил в силу 1 января 2019 года.