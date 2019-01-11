Прямой эфир

РЖД начнет продавать невозвратные билеты в пилотном режиме

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Невозвратные билеты в поезда дальнего следования Москва–Воронеж и Москва–Ижевск начнет продавать в пилотном режиме РЖД. Их можно будет приобрести с 20 января, передает «РИА Новости».

В перспективе невозвратные билеты появятся и на других направлениях. Невозвратными будут не все билеты. Нововведения не коснутся общих вагонов и плацкарта.

Стоимость невозвратного билета будет ниже, чем обычного. Экономия составит от 5% до 20%. Разница в цене будет изменяться в зависимости от периода поездки и поезда. Невозвратный билет можно будет сдать, например, из-за внезапной болезни или внезапной травмы пассажира, при смерти члена семьи, а также в связи с отменой или задержкой поезда, сообщает НСН.

Президент России Владимир Путин в апреле 2018 года подписал закон, согласно которому на невозвратные билеты на поезда устанавливаются специальные тарифы. Он вступил в силу 1 января 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Невозвратные» ж/д билеты появятся в продаже с января
Вступил в силу закон о невозвратных ж/д билетах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017