Гайдаровский форум откроется двумя мероприятиями образовательной тематики

В рамках первого дня Х Гайдаровского форума состоится деловой завтрак Forbes и Трианонского диалога «Россия–Франция: новые технологии образования». Об этом 11 января сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Участие в деловом завтраке примут ключевые частные инвесторы в российское школьное образование: председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель Совета директоров Альфа-банка Петр Авен, президент АО «Управляющая компания «Просвещение» Владимир Узун, председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин, социальный предприниматель Рубен Варданян, председатель совета директоров АО «Первая грузовая компания» Александр Волошин и другие.

«Главная задача завтрака Forbes — определить соотношение частного и государственного партнерства в сфере образования, обсудить механизмы инвестирования, а также рассмотреть наиболее успешные коммерческие практики», — подчеркнул модератор мероприятия, редакционный директор Forbes Russia Николай Усков.

Отмечается, что эксперты Гайдаровского форума обсудят значимость частных учебных заведений и определят, где частные деньги чувствуют себя комфортнее — в средней школе, специальном образовании, вузах или бизнес-образовании.

9 января сообщалось, что участники форума также обсудят особенности ведения бизнеса в России, налоговую политику и контроль в сфере предпринимательства.

Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция в области экономики. Мероприятие объединяет представителей финансовой сферы и ведущих мировых ученых. Форум пройдет с 15 по 17 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).