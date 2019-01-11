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Археологи согласились со строительством Фрунзенского моста в Самаре

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Фото: youtube.com/Евгений Щекин
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Археологическая экспертиза завершена на месте будущего Фрунзенского моста в Самаре. На этом участке эксперты не нашли объектов культурного наследия дали добро на строительство. Результаты исследования опубликованы на сайте регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Как уточняет НИА «Самара», раскопки длились с октября по ноябрь 2018 года. Кроме археологов, в исследованиях принимали участие фотографы, чертежники, художники, палеозоологи, реставраторы, геоморфологи и специалисты по геоинформатике.

В итоге ученым удалось обнаружить более 8 тыс. костей животных, фрагменты керамики и монеты. Специалисты пришли к выводу, что жители древних поселений, расположенных в этом районе, употребляли в пищу в основном говядину, гораздо в меньших количествах баранину, козлятину, конину и практически не ели свинину. Также было обнаружено около 6 тыс. керамических предметов конца XIX века.

Подрядчиком строительства Фрунзенского моста является компания «Стройтрансгаз». Новую транспортную развязку планируется построить в ближайшие три года.

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