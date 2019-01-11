Свиной и птичий грипп выявили у пациентов в Севастополе

Медики в Севастополе сообщают о трех случаях гриппа с начала эпидемиологического сезона. Все пациенты успешно прошли лечение в больнице.

По данным городского департамента здравоохранения, в Севастополе выявлен один случай свиного гриппа и два случая птичьего гриппа. Заболевшие прошли лечение в инфекционной больнице и уже выписаны. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

План вакцинации, уточняют медики, был перевыполнен. Прививки от гриппа поставили более 200 тыс. человек, что составляет 46% зарегистрированного населения Севастополя. Эпидемиологическая обстановка в городе оценивается как благополучная.