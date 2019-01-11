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СМИ подсчитали годовой заработок Николая Баскова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Золотой голос» России Николай Басков, по данным рейтинга Forbes, заработал за 2018 год порядка $6,5 млн (442 млн рублей)

Он выпустил два альбома, заключил рекламный контракт, выпустил с Филиппом Киркоровым резонансный клип Ibiza, также стал самым востребованным артистом на новогодних корпоративах как в роли певца, так и в амплуа ведущего. 

Куда вложить, чтобы не прогадать
Вкладывать деньги в Москву или покупать недвижимость за рубежом? Купить «однушку» на окраине столицы или домик в километре от берега Адриатического моря? Как оказалось, обеим категориям покупателей есть из чего выбирать.

По словам самого Баскова, ему приходится браться за все, чтобы заработать. «Петь легче: 40 минут — и ушел, а так сиди 6–8 часов», — приводит слова артиста журнал «Телепрограмма»

Как отмечает издание, Басков —  любимец женщин и на его концертах всегда наблюдается аншлаг. Кроме того, артист умеет импровизировать, заводить самую серьезную публику, петь-плясать и вести корпоративы и гулянки так, что на его услуги — очередь из желающих. 

Так, за одно выступление, по данным журнала, ему платят от 1,5 млн рублей, а стоимость заказника оценивается около €50 тыс. (3,8 млн рублей)  

Также «золотой голос» рекламирует сок. За каждый подобный контракт Басков получает $2 млн (136 млн рублей). По информации издания, интерес крупных рекламодателей  активизировался после эпатажного клипа Ibiza

Помимо этого певец ведет еженедельное шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым» и появляется на канале «Россия 1» в «Огоньках» и других телепроектах. Издание оценивает его доход от карьеры на ТВ в 4 млн рублей в месяц. 

Занят Басков и в бизнес-проектах. Певец получает процент с продаж линии антивозрастной косметики для женщин. В набор входят три препарата стоимостью 9990 рублей, их продажа за год принесла артисту около 500 тыс. рублей. 

Ранее сообщалось, что Николая Баскова обнаружили среди персонажей вселенной Marvel о супергероях. В разделе «Биография» на сайте Marvel cinematic universe Wiki описывается, как в графической новелле The Avengers Prelude: Black Widow Strikes («Начало «Мстителей»: Черная вдова наносит удар». — Ред.) он был посетителем одного из лучших ночных клубов столицы, где флиртовал с женщинами.

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