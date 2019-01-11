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Врио губернатора Сахалинской области высказался по теме Курил

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко высказался по теме передачи Японии Курильских островов. Об этом 11 января сообщает заявил «Газета.ru».

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Он отметил, что вопрос передачи земли Японии не стоит в повестке дня. Кроме того, губернатор заявил, что Курильские острова — это российская земля, жители которой выступают категорически против каких-то изменений территории.

Помимо этого, Лимаренко призвал перестать спекулировать на этой теме.

Ранее, 9 января, посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов» к Токио. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года. 7 января Синдзо Абэ пообещал сделать всё возможное для завершения переговоров с Россией о мирном соглашении.

Вопрос о принадлежности островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и территорий Малой Курильской гряды остается спорным со времен окончания Второй мировой войны. СССР получил эти территории, однако Япония отказывается признавать их принадлежность России законной.

СССР и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию, в которой указано, что Москва готова рассмотреть возможность передачи островов Малой Курильской гряды и Шикотана после заключения мирного договора с Токио, однако до сих пор территориальный спор между странами не урегулирован.

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