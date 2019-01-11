Врио губернатора Сахалинской области высказался по теме Курил
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко высказался по теме передачи Японии Курильских островов. Об этом 11 января сообщает заявил «Газета.ru».
Он отметил, что вопрос передачи земли Японии не стоит в повестке дня. Кроме того, губернатор заявил, что Курильские острова — это российская земля, жители которой выступают категорически против каких-то изменений территории.
Помимо этого, Лимаренко призвал перестать спекулировать на этой теме.
Ранее, 9 января, посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов» к Токио. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года. 7 января Синдзо Абэ пообещал сделать всё возможное для завершения переговоров с Россией о мирном соглашении.
Вопрос о принадлежности островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и территорий Малой Курильской гряды остается спорным со времен окончания Второй мировой войны. СССР получил эти территории, однако Япония отказывается признавать их принадлежность России законной.
СССР и Япония в 1956 году подписали Совместную декларацию, в которой указано, что Москва готова рассмотреть возможность передачи островов Малой Курильской гряды и Шикотана после заключения мирного договора с Токио, однако до сих пор территориальный спор между странами не урегулирован.