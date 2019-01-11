Автоэксперт поддержал идею объединить «площадку» и «город»

Автомобильный эксперт Роман Гуляев в беседе с «Известиями» поддержал идею ввести единый экзамен по вождению вместо привычных «города» и «площадки».

Ранее, ГИБДД опубликовала новую редакцию проекта постановления с правилами проведения водительских экзаменов. Экзамен, как и раньше, будет начинаться с демонстрации первоначальных навыков вождения, которая будет проводиться на закрытых площадках, автодромах и дорогах с малоинтенсивным движением.

После чего экзамен продолжится в условиях городского вождения. Будущий водитель должен будет показать умение делать повороты, обгоны, двигаться на спуске и подъеме, а также на парковке. Отмечается, что преподаватель автошколы не сможет находиться в автомобиле, где проводится экзамен.

По словам Романа Гуляева, решение ввести единый экзамен безусловно имеет свою логику.

«Площадка» в ее нынешнем виде не имеет большого смысла, это факт. Исходя из этого, действительно нужно заменять навыки, которые есть на «площадке» на более практические и важные навыки», — сказал автоэксперт.

Ранее, 19 декабря, в ГИБДД назвали список упражнений, которые войдут в экзамен на получение водительских прав. В частности, на закрытой площадке нужно будет сдать разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, сцепку и расцепку. Змейку и поворот на 90 градусов исключат из списка упражнений.