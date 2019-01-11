Прямой эфир

В Индонезии двое россиян попали в больницу после падения в ущелье

0
Фото: Global Look Press/Gholib/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Индонезии двое граждан России 11 января попали в больницу после падения в ущелье на острове Бали.

Отмечается, что туристы упали в ущелье глубиной 10 м. Российское посольство, в свою очередь, находится в постоянном контакте с местными профильными службами и всячески содействует помощи соотечественникам. Об этом говорится в Twitter ведомства.

По сообщениям местного издания The Jakarta Post, мужчина и женщина катались на мотобайке по пересеченной местности, потеряли управление и упали в овраг.

Для того, чтобы вытащить туристов из оврага, спасателям пришлось провести операцию, где были задействованы 12 человек, она длилась около часа. Медики применили реанимационное оборудование, после чего доставили пострадавших в больницу.

9 декабря сообщалось, что в Египте двое россиян погибли в результате ДТП на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада. Автомобиль, на котором передвигались россияне, мог столкнуться с грузовиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство России в Камбодже подтвердило гибель двух россиян
Россияне не пострадали при крушении поезда в Дании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017