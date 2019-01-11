В Индонезии двое россиян попали в больницу после падения в ущелье

В Индонезии двое граждан России 11 января попали в больницу после падения в ущелье на острове Бали.

Отмечается, что туристы упали в ущелье глубиной 10 м. Российское посольство, в свою очередь, находится в постоянном контакте с местными профильными службами и всячески содействует помощи соотечественникам. Об этом говорится в Twitter ведомства.

По сообщениям местного издания The Jakarta Post, мужчина и женщина катались на мотобайке по пересеченной местности, потеряли управление и упали в овраг.

Для того, чтобы вытащить туристов из оврага, спасателям пришлось провести операцию, где были задействованы 12 человек, она длилась около часа. Медики применили реанимационное оборудование, после чего доставили пострадавших в больницу.

9 декабря сообщалось, что в Египте двое россиян погибли в результате ДТП на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада. Автомобиль, на котором передвигались россияне, мог столкнуться с грузовиком.