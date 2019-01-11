Три ребенка пострадали в драках в школе в Нижегородской области
Три школьника получили травмы в результате драк на территории школы в Тоншаеве Нижегородской области. Прокуратура требует устранить нарушения техники безопасности.
По данным правоохранительных органов, дети пострадали в период с 16 ноября по 1 декабря 2018 года. При этом в прокуратуре уточнили, что происшествия были бы невозможны в случае соблюдения сотрудниками школы должностных обязанностей. Об этом пишет ИА «НьюсНН».
Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае уволена директор школы, где была избита ученица пятого класса. Происшествие в учебном заведении пытались скрыть.