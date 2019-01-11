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Три ребенка пострадали в драках в школе в Нижегородской области

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Три школьника получили травмы в результате драк на территории школы в Тоншаеве Нижегородской области. Прокуратура требует устранить нарушения техники безопасности.

По данным правоохранительных органов, дети пострадали в период с 16 ноября по 1 декабря 2018 года. При этом в прокуратуре уточнили, что происшествия были бы невозможны в случае соблюдения сотрудниками школы должностных обязанностей. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае уволена директор школы, где была избита ученица пятого класса. Происшествие в учебном заведении пытались скрыть.

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