Детская площадка загорелась в торговом центре в Ульяновске

МЧС и прокуратура проводят проверку по факту возгорания на детской площадке в торговом центре «Созидатель» в Ульяновске. Обошлось без пострадавших. С возгоранием удалось справиться самим сотрудникам центра.

Инцидент произошел накануне, 10 января, около 16:00. Загорелся осветительный прибор, установленный под потолком. Очевидцы, слова которых приводит 1ul.ru, утверждают, что пожарная сигнализация не сработала, и родителям самим пришлось эвакуировать детей с территории площадки. Однако в администрации самого батутного парка это опровергли.

Через несколько минут после начала пожара на место инцидента прибыли спасатели. Однако к этому моменту возгорание уже ликвидировали сотрудники ТЦ.

Ранее сообщалось о пожаре в помещении для крещения в Липецке. Огонь повредил внешнюю отделку деревянной постройки. Причины пожара установить пока не удалось.