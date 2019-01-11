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Россия потребовала от США объяснений по поводу обвинений Весельницкой

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия ожидает от Соединенных Штатов четких объяснений по поводу выдвигаемых в адрес российского юриста Натальи Весельницкой обвинений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы», — приводит ее слова ТАСС.

По мнению дипломата, предъявленные Весельницкой обвинения стали очередным витком антироссийской кампании в США. Захарова напомнила, что расследование американских властей в отношении компании Prevezon Holdings, интересы которой в суде представляла Весельницкая, давно завершено.

8 января гражданке России предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идет о расследовании, связанном с вышеуказанной кипрской офшорной компанией.

Впервые американская прокуратура предъявила фирме обвинения в 2013 году. Тогда утверждалось, что офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в РФ. По данным американского следствия, среди этих денег были также суммы, принадлежащие фонду Hermitage Capital, основателем которого является Уильям Браудер. Там же аудитором работал покойный Сергей Магнитский. Именно он, как заявили тогда в российской Генпрокуратуре, отмывал деньги, напоминает «Газета.ру».

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение. При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн. Сейчас же американские власти обвиняют Весельницкую в том, что несколько лет назад, представляя в суде интересы Prevezon Holdings, она сотрудничала с российской Генпрокуратурой, тем самым «сознательно препятствуя правосудию».

В России Браудера обвиняют в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов. В декабре 2017 года суд заочно приговорил его к девяти годам заключения и штрафу 200 тыс. рублей.

21 декабря 2018 года Тверской суд Москвы заочно арестовал финансиста, но уже по обвинению в создании преступного сообщества, объявив его в международный розыск. В настоящий момент основатель Hermitage Capital скрывается от следствия в Лондоне. Российская сторона добивается его задержания и экстрадиции по линии Интерпола. Однако Великобритания отказалась от сотрудничества с РФ по данному делу.

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