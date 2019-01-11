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Завод по выращиванию экологически чистой рыбы построят в Глазове

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В городе Глазов Удмуртской Республики планируют построить рыбоводческий завод, который будет заниматься выращиванием пресноводной рыбы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, открыть производство планируют в первом квартале 2020 года. На данный момент идет разработка проектной документации.

Строительство рыбоводческого завода начнется после того, как разработанная документация пройдет госэкспертизу, пишет ИА «Сусанин».

Предполагается, что завод будет производить 1,4 тыс. т экологически чистой пресноводной рыбы.

Ранее сообщалось о том, что в Сахалинской области планируют построить комплекс по воспроизводству лососевых видов рыб. Это будет рыбоводный завод мощностью 30 млн штук молоди, в том числе 20 млн штук кеты и 10 млн горбуши.

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