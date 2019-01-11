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Полярная ночь заканчивается в Мурманской области

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Впервые в 2019 году в Мурманске встанет солнце. В городе заканчивается полярная ночь, которая длилась с начала декабря.

Восход солнца по местному времени произойдет в 12:49. Светлое время продлится недолго, заход солнца произойдет уже в 13:03. Таким образом, продолжительность светового дня составит 14 минут, пишет ИА «Би-порт».

Полярная ночь на широтах Мурманска началась 2 декабря 2018 года. Белые ночи в Мурманске проходили с 1 по 21 мая, а 22 мая наступил Полярный день, который длился два месяца.

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