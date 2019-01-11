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Гигантские пробки образовались из-за фур на трассе Липецк–Грязи

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На трассе Липецк–Грязи образовалась большая пробка. Ее создали большегрузные автомобили, которые не могут преодолеть подъем из-за скользкой дороги.

Как сообщает Lipetskmedia, простоять в этом заторе можно около 30 минут. Фуры пытаются заехать на мост в селе Новая Жизнь и буксуют.

Сервис «Яндекс. Карты» уточняет, что скорость движения в этом районе не превышает 2 км/ч. Также затруднения есть и в обратном направлении. Но в этом заторе скорость машин выше — 7 км/ч.

10 января на северо-западе Москвы затопило Тушинский тоннель. Это произошло из-за обвала грунта. Движение по тоннелю было перекрыто на протяжении нескольких часов.

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