Участок трассы отремонтируют под Нижним Тагилом за 390 млн рублей

В Свердловской области планируют отремонтировать часть трассы около Нижнего Тагила. На работы с 140-го по 151-й км автотрассы Екатеринбург – Серов – Нижний Тагил направят 389 млн рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику необходимо будет подготовить территорию для строительства, оформить документы, провести основные ремонтные работы, а также провести ряд мероприятий по возмещению нанесенного водным ресурсам в процессе строительства вреда.

Исполнителя планируют определить 21 января 2019 года. Завершить все работы подрядчик должен до 20 октября 2020 года, пишет ТагилСити.ру.

На проведение дорожных работ выделено 389 млн рублей. Ремонт пройдет в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».