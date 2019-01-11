4–11 января в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время совещания по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перед рождественским богослужением в храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ликвидация последствий подтопления Тушинского тоннеля в Москве после провала грунта в шлюзе № 8 канала имени Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Любитель зимнего плавания во время праздничного заплыва по случаю православного Рождества в Евпатории
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Праздничная Москва — вид на Кремль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки в матче чемпионата КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «Автомобилист» (Екатеринбург)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игрок «Спартака» Робин Ганзл в матче чемпионата КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирская область)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Любители зимнего плавания во время праздничного заплыва по случаю православного Рождества в Евпатории
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перерыв между периодами матча чемпионата КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирская область)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Посетитель на выставке «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю», которая открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Илья Лыков в роли Кологривова в сцене из спектакля «Соловьев и Ларионов», поставленного режиссером Айдаром Заббаровым по роману Евгения Водолазкина в театре «Современник»
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