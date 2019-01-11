Прокуратура США проверит посетивших инаугурацию Трампа украинцев

Спецпрокурор Роберт Мюллер проверяет граждан Украины, которые присутствовали на инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года. Об этом со ссылкой на источники написала The New York Times 10 января.

«В отеле Trump International Hotel они (украинцы. — Ред.) встречались с влиятельными членами республиканской партии, а также с близкими соратниками президента Трампа», — сообщила газета.

Речь идет о десятке украинских политических деятелей и крупных предпринимателей. Некоторые из них присутствовали во время «Бала Свободы» в день инаугурации. Отмечается, что часть украинских гостей может «симпатизировать Москве». Они позиционировали себя как «посредники», которые могли бы помочь с решением таких острых проблем международной политики, как российско-украинский конфликт, а также с санкциями в отношении Москвы, отмечает NYT.

«Следователи проверяют, в какой мере посетившие инаугурацию в Вашингтоне украинцы могут быть вовлечены в продвижение грандиозных сделок, «мирных» планов, которые соответствуют российским интересам, включая снятие санкций», — уточняет газета.

Расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США началось в 2017 году и продолжается под руководством прокурора Мюллера до сих пор. Обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве, указывая на отсутствие конкретных доказательств с американской стороны.

5 января Федеральный суд округа Колумбия продлил срок работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.