Обвиненные в изнасиловании омские врачи рассказали свою версию событий

Омские врачи, которых фельдшер «скорой» обвинила в изнасиловании, рассказали свою версию событий. Об этом 11 января сообщил портал Om1.ru.

По словам мужчин, они были абсолютно трезвыми и только хотели подшутить над коллегой. Они подтвердили, что ситуация действительно произошла в комнате отдыха, где они якобы в шутку и предложили женщине заняться с ними групповым сексом. Помимо этого, мужчины рассказали, что во время интимных разговоров они трогали ее за грудь и ягодицы.

Ранее, 10 января, сообщалось, что 40-летняя женщина-фельдшер обвинила двух коллег в изнасиловании. Инцидент произошел еще 1 января на подстанции, расположенной в Старом Кировске. Однако с заявлением в полицию женщина обратилась лишь 7 января.

Фельдшер рассказала, что после застолья направилась в комнату отдыха, где на нее напали 56-летний врач и его 53-летний коллега. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.