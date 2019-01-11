В США умерла актриса Верна Блум

В США в возрасте 80 лет скончалась актриса Верна Блум. Об этом 11 января сообщило издание Variety со ссылкой на представителя артистки.

По информации СМИ, Блум долгое время страдала деменцией.

Ее заветной мечтой были совместные съемки с Фрэнком Синатрой, отмечает издание. Она исполнила ее, снявшись в драме «Контракт на Черри-стрит» в 1977 году.

Актриса стала известна благодаря ролям в таких фильмах, как «Последнее искушение Христа», «После работы», а также «Бродяга высокогорных равнин» и «Поющий по кабакам».