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В Москве при ремонте теплотрассы нашли человеческие останки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве во время ремонта теплотрассы в районе Хамовники рабочие обнаружили человеческие останки. Об этом 11 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что шесть фрагментов трубчатых костей и череп взрослого человека без нижней челюсти обнаружили на глубине 1,5 м. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад.

Правоохранители начали проверку по этому делу.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Москве во время реконструкции здания в шахте лифта были обнаружены человеческие кости. По предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад.

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