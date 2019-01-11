Заключенные ИК в Омске слепили из снега свинью-космонавта

В исправительных колониях Омской области устроили конкурс на лучшую снежную фигуру. Заключенные в основном лепили свиней, символ 2019 года по восточному календарю, а также главных героев новогоднего праздника – Деда Мороза и Снегурочку. В одной из колоний свинья предстала членам жюри в образе космонавта.

Как рассказали ИА «Омскрегион» в пресс-службе УФСИН по Омской области, подготовка к конкурсу началась еще в декабре прошлого года, когда на территориях колоний выпало достаточное количество снега. Им наполнили специальные короба, которые позже сняли. Из полученных форм вырезались фигуры.

Кроме того, заключенным, которые проходят лечение в областной больнице, разрешили покидаться валенками. В меткости и дальности соревновались 29 арестантов. Самым ловким признали заключенного, который бросил валенок на дистанцию в 27 м.

Ранее сообщалось о том, что российская команда победила на международном конкурсе ледяных скульптур, который проходил в китайском городе Харбине. Мастера из Благовещенска создали работу под названием «Футбольный форвард».