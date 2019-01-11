Небольшой снегопад и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу

Гололедица и небольшой снегопад при –12 градусах ожидаются в Москве в пятницу, 11 января. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица», — говорится в сообщении.

Днем в Москве прогнозируют около –10…–12 градусов, по области температура может опуститься до –13 градусов.

В ночь на субботу температура в городе опустится до –12…–14 градусов.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

9 января стало известно, что к концу рабочей недели температура воздуха в Москве днем составит –7…–2 градусов, что превышает климатическую норму.