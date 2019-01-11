Пациентов с пневмонией держат в коридорах в одной из больниц Омска

Одно из отделений больницы в Омске оказалось переполненным. Речь идет о медсанчасти-2, в коридорах которой лежат больные с диагнозом «пневмония».

О критической ситуации пишут жители города в одной из соцсетей. На опубликованных фото видно, что в коридоре медсанчасти установлены кровати, на которых размещаются больные.

Автор снимков утверждает, что пациенты, которым становится лучше, специально пишут отказ от госпитализации для того, чтобы освободить место в палатах для пожилых и тяжелобольных.

ИА «Город55» отмечает, что такая ситуация могла сложиться из-за чиновников, которые приняли решение о сокращении нескольких пульмонологических отделений в Омске.

В конце 2018 года сообщалось о том, что в Омске к 1 марта 2019 года обещают сдать в эксплуатацию больницу-долгострой, которую должны были открыть еще в 2016 году.