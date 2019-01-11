Буксировавший автомобиль УАЗ сбил иномарку и человека в Тюмени

Крупное ДТП произошло в Тюмени. Автомобиль УАЗ, который вез на буксире ВАЗ-2110, протаранил Lada и сбил женщину-пешехода. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Как уточняет megatyumen.ru, инцидент произошел на улице Бушуева. УАЗ врезался в припаркованный отечественный автомобиль, и его отбросило на Toyota. Причины случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись три автомобиля. Водитель одного из них погиб, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.