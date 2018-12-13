Пушков оценил резолюцию Европарламента против «Северного потока – 2»

Резолюция Европарламента против «Северного потока – 2» не критична. Гораздо серьезнее давление США на Берлин, который может изменить свое отношение к строительству газопровода. Такую точку зрения высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Сама по себе резолюция Европарламента против «Северного потока – 2» не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США», — написал сенатор в Twitter 13 декабря.

12 декабря Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта «Северный поток – 2». В принятой им резолюции говорится, что проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы.

Днем ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток – 2» и введении санкций.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

Против строительства ранее выступали США, Украина, Польша, Латвия, Литва.

В то же время Германия неоднократно заявляла об экономической целесообразности строительства газопровода: как сказала в сентябре 2018-го канцлер Ангела Меркель, растущая потребность страны в топливе повышает значимость новых энергопроектов. В пользу трубопровода высказывались и в Австрии: канцлер Себастьян Курц подчеркнул «энергетическую, политическую и экономическую» важность «Северного потока – 2» для страны.

Планируется, что газопровод будет сдан к концу 2019 года.