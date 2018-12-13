Арестованный капитан буксира «Яны Капу» отказался давать показания

Капитан украинского буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, арестованный за нарушение границы, отказался признавать свою вину и не стал давать показания. Об этом в четверг, 13 декабря, рассказал его адвокат Эдем Семедляев.

«Он указал, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний», — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее, 12 декабря, арестованный командир украинского катера «Бердянск» Роман Мокряк также отказался давать показания.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей и ареста экипажей.