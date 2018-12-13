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Пожар на складе с покрышками в Москве ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возгорание на складе с покрышками в Москве ликвидировано. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

«В 01:29 пожар по адресу: Сокольнический Вал, дом 1л ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — цитирует собеседника агентство.

Вечером 12 декабря сообщалось о пожаре на складе с покрышками площадью 600 кв. м. В борьбе с огнем пожарно-спасательным подразделениям помогал пожарный поезд.

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