Режиссер Евгений Марчелли рассказал о проблемах театров

Режиссер и художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова Евгений Марчелли в интервью «Известиям» рассказал о проблемах учреждений культуры.

По его словам, основная трудность, с которой сталкиваются театры, — прекращение выделения государством жилья для актеров. Приезжающие на заработки молодые артисты не имеют финансовой возможности оплатить даже аренду квартиры, отметил Марчелли.

«Мы, например, снимаем такое количество квартир для своих актеров, что если бы нам разрешили их покупать, мы могли бы ежегодно приобретать одну–две. Они стали бы собственностью театра и через пять–восемь лет мы решили бы квартирный вопрос», — добавил худрук.

Кроме того, режиссер обратил внимание на устаревшее оборудование и вызванную этим необходимость технического переоснащения сцены. По его мнению, в подобных изменениях нуждается и его собственный театр.

«Все штанкеты и софиты 50 лет никто не трогал. Над головами артистов висят тонны металла, и только одному Богу известно, сколько еще эта конструкция продержится», — поделился руководитель культурного учреждения.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям:

«Мы максимально расширим контакт со зрителем»