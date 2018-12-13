Арестованный командир украинского катера отказался давать показания

Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Роман Мокряк, арестованный в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе, отказался от дачи показаний. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил его адвокат Илья Новиков.

«Он [Мокряк] считает, что один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — цитирует сообщение RT.

25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» зашли в исторические территориальные воды России в Черном море. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников. Для остановки кораблей была применена сила. Все 24 находившихся на борту украинских моряка были арестованы, против них возбуждено дело о незаконном пересечении границы.

8 декабря в ФСБ отвергли попытки Киева представить задержанных моряков военнопленными.