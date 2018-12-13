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Американский таблоид платил фотомодели за молчание о связи с Трампом

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Таблоид National Enquirer заплатил экс-фотомодели Карен Макдугал, чтобы она не раскрыла информацию о своей связи с Дональдом Трампом. Об этом рассказали владельцы издания из American Media, заявляет на своем сайте прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Прокуратура отказалась от судебного преследования American Media в обмен на содействие и сотрудничество на этом направлении в будущем, сообщает ТАСС.

Карен Макдугал заявляла, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом, роман, по ее словам, длился около года. В то время Трамп уже состоял в браке с нынешней супругой Меланьей. За несколько месяцев до президентских выборов 2016 года она продала свою историю изданию National Enquirer за $150 тыс. Материал опубликован не был.

В июле телеканал CNN обнародовал аудиозапись, на которой президент США Дональд Трамп обсуждает со своим бывшим юристом Майклом Коэном выплаты, предположительно предназначенные модели Playboy Карен Макдугал за молчание.

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