Тереза Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьером Великобритании.

Тереза Мэй, лидер правящей Консервативной партии и премьер-министр Великобритании, заручилась поддержкой депутатов-консерваторов во время состоявшегося в среду, 12 декабря, голосования по вотуму доверия ей и сохраняет свои посты.

Об этом сообщил, подводя итоги секретного голосования, глава «Комитета 1922» Консервативной партии Грэм Брейди, пишет ТАСС.

В поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов от Консервативной партии, против — 117.

Для сохранения постов Мэй требовалось набрать простое большинство.

Необходимость в голосовании возникла после того, как 48 депутатов-тори выразили недовольство тем, как Мэй провела переговоры с ЕС о Brexit.

Накануне голосования по меньшей мере 185 депутатов правящей Консервативной партии публично выразили поддержку своему лидеру.