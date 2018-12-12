Европарламент выступил против «Северного потока — 2»

Европейский парламент выступил за прекращение реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в среду, 12 декабря, сообщило агентство ТАСС.

В Брюсселе считают, что этот проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы и указывают на роль Украины в транзите газа в Европу.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.

Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

Против строительства ранее выступали США, Украина, Латвия, Польша и Литва.

11 декабря конгресс США проголосовал за введение санкций против «Северного потока — 2».