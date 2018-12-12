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Склад покрышек загорелся на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На востоке Москвы на площади 600 кв.м. горит склад с покрышками. Информации о пострадавших не поступало, сообщили столичном управлении МЧС России.

ЧП произошло в двухэтажном кирпичном здании по адресу: ул. Сокольнический Вал, д. 1л. В ликвидации возгорания задействован пожарный поезд.

«С учетом высокой пожарной загрузки складского помещения огонь интенсивно распространился <…> В помощь пожарно-спасательным подразделениям прибыл пожарный поезд», — цитирует ведомство «Интерфакс».

8 декабря сообщалось, что сотрудники Росгвардии спасли 15 человек из горевших строительных бытовок на востоке Москвы. Пожар произошел в ночь на субботу на пересечении Измайловского шоссе и улицы Главная Аллея.

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