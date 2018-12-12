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Пензенские театры получат 14 млн рублей на развитие в 2019 году

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Театры Пензенской области получат более 14 млн рублей на развитие. Средства будут направлены из федерального бюджета в рамках проекта «Культура малой родины» государственной программы «Развитие культуры и туризма РФ на 2013-2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта региона.

Выделенные средства будут направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Часть средств планируют потратить на приобретение автобусов для выезда артистов в отдаленные населенные пункты. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

В министерстве также отметили, что на поддержку муниципальных театров в населенных пунктах, где проживает менее 300 тыс. человек из федерального бюджета будет направлено 5254,9 рублей.

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