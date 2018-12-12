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Врач-уролог ожидает суда в Рязани за проведенную без лицензии операцию

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В Рязани врач-уролог одной из частных клиник ожидает суда за проведенную операцию без соответствующего на то разрешения. После оперативного вмешательства у пациента возникли осложнения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Было установлено, что в ноябре 2017 года врач частной клиники на платной основе провела операцию урологического профиля. После хирургического вмешательства у пациента начались осложнения, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

В ходе расследования уролог свою вину не признала. Об этом пишет РИА «7инфо».

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения его по существу.

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