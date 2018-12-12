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Отстрел кабанов временно разрешили в Орловской области

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На территории двух охотничьих угодий Орловской области разрешили отстрел кабанов. Сокращение численности утверждено Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области.

Разрешение на отстрел действует с 8 декабря 2018 года до 31 января 2019 года. В течение этого времени охотники могут произвести отстрел семи особей: двух — в ЗАО «Верховский молочно-консервный завод» и пяти — в ООО «Техно Альянс». Об этом пишет InfoOrel.ru.

Осуществить отстрел возможно различными способами, в том числе с подхода, из засады, с собаками охотничьих пород и др.

Согласно приказу Орелоблэконадзора, необходимость регулирования численности кабана обусловлена угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов.

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