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В Ингушетии ликвидированы напавшие на полицейских боевики

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Фото: РЕН ТВ
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Двое боевиков, совершивших нападение на сотрудников полиции в Назрани, ликвидированы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии 12 декабря.

«Около 18 часов в торговом центре на улице Картоева в Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов», — рассказал собеседник агентства, добавив, что нападавшие были нейтрализованы ответным огнем.

По его словам, в результате случившегося пострадали двое сотрудников правоохранительных органов, они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщил советник руководителя региона Артем Перехрист, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров взял инцидент на личный контроль.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщали, что во время нападения погиб один человек, еще двое сотрудников ОМОНа получили тяжелые травмы. 

РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места нападения на силовиков. По сообщениям очевидцев, место происшествия оцеплено.

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