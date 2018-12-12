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Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Моравецкого

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Фото: Global Look Press/M. Popow/imago stock&people
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Сейм Польши большинством голосов выразил вотум доверия правительству страны во главе с Матеушем Моравецким. Последний сам попросил об этом парламентариев для реализации запланированных властями реформ.

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Как пишет «РИА Новости», в среду, 12 декабря, премьер-министра поддержал 231 депутат, еще 181 проголосовал против, а двое воздержались. Ровно год назад аналогичная процедура состоялась по причине ухода в отставку старого состава кабмина.

Инициатива Моравецкого стала полной неожиданностью, особенно для оппозиционной партии «Гражданская платформа», которая несколько дней назад внесла на рассмотрение сейма вопрос о вотуме недоверия кабмину. Поводом послужил коррупционный скандал в Комиссии финансового надзора. Как ожидается, этот вопрос рассмотрят в пятницу, 14 декабря.

В середине октября Европейский суд юстиции обязал правительство Польши приостановить действие новых законов, принятых в рамках судебной реформы, которая по мнению ЕС противоречат принципу независимости судебной системы и несменяемости судей.

3 июля в республике вступил в силу новый закон, который изменяет процедуру назначения судей Верховного суда и требования к ним, в частности был снижен пенсионный возраст с 70 до 65 лет. Кроме того, президент может по своему желанию переназначать их.

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