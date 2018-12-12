Уссурийский бизнесмен завез шесть «КамАЗов» снега на главную площадь

В Приморском крае завезли снег на центральную площадь Уссурийска. Это связано с открытием зимнего городка.

По данным местного канала «Телемикс», шесть «КамАЗов» снега подарил жителям один из предпринимателей. Видео белой площади появилось в Instagram. Комментаторы отреагировали благодарностями. Как напоминает РИА «Восток-Медиа», главный синоптик Приморья Борис Кубай считает отсутствие снега погодной аномалией. По его словам, в ближайшее время серьезных осадков не ожидается.

Сугробы в Москве превысили климатическую норму. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос» 10 декабря. По словам синоптиков, в настоящее время высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 17 см, что почти вдвое превышает норму начала второй декады декабря.