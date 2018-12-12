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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Реалом»

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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ЦСКА объявил стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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С первых минут на поле выйдут Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Рагнар Сигурдссон, Федор Чалов. На воротах будет стоять Игорь Акинфеев.

Среди запасных — Илья Помазун, Никита Чернов, Такума Нисимура, Константин Кучаев, Яка Бийол, Тимур Жамалетдинов, Абель Эрнандес.

Со стороны «Реала» в стартовый состав вошли Тибо Куртуа, Альваро Одриосола, Марсело Виейра, Хесус Вальехо, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Марком Льоренте, Иско, Карим Бензема, Винисиус Жуниор. В запасе остаются Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Лука Модрич, Лукас Васкес, Гарет Бэйл, сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч начнется в 20:55 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу», пишет «Газета.ру». Ранее сообщалось, что за встречей с трибун будут наблюдать по меньшей мере 1,8 тыс. фанатов армейцев.

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