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«Массандра» завоевала три золота и взяла Гран-при авторского винного гида

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Четыре марки вин крымского предприятия «Массандра» вошли в авторский гид заслуженного сомелье, главы Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», презентация состоялась в среду, 12 декабря.

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Три золотые медали завоевали «Мускат белый Красного камня», «Мускат черный Массандра» и «Лакрима Кристи». Гран-при досталось вину «Малаги Массандра».

По словам генерального директора «Массандры» Янины Павленко, все вина, вошедшие в гид, являются классическими марками.

«Знаменитейшее массандровское вино — «Мускат белый Красного камня» в компании наших призеров самое молодое — впервые оно было приготовлено в 1944 году. «Мускат черный» и «Малага Массандра» дореволюционные марки, а «Лакрима Кристи» еще сохраняет шарм ХIХ века. Этому вину, которое в Крыму производится с 1892 года, отдавала предпочтение последняя русская императрица Александра Федоровна», — рассказала Павленко, отметив, что сохранять высокое качество этих вин — «большая честь для нашей команды».

Отмечается, что шестое издание гида объединило 350 вин и 40 виноделен. При этом жюри повысило проходной балл, усложнив попадание в него. Для «Массандры» это третий гид, в котором представлена продукция. В 2016 году в издание вошли четыре марки: «Мускат белый Ливадия» (Гран-при), «Пино-гри Южнобережное», «Мускат розовый Массандра», «Лакрима Кристи» (золото), в 2017 — пять: «Мускат позднего сбора» (серебро), «Марсала Массандра», «Токай Массандра» и «Лакрима Кристи» (золото) и «Мускат белый Ливадия» (Гран-при).

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