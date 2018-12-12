Возбуждено дело о подкупе при реконструкции аэропорта в Амурской области

В Хабаровске возбуждено дело в отношении двух директоров предприятий. Одного подозревают в подкупе при реконструкции аэропорта Экимчана в Амурской области, второго — в получении 5 млн рублей.

За эти деньги он обещал заключить субподрядные договоры по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ, передает asn24.ru. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

17 октября в Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Его обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей. Сам Нахлупин не признал предъявленные ему обвинения.