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Подведены итоги первого года работы Национального конгресс-бюро

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Пресс-конференция Национального конгресс-бюро (НКБ), посвященная итогам работы за год, состоялась в Москве. Внимание аудитории было сосредоточено на международных мероприятиях, привлеченных в Россию при поддержке бюро, и прогнозируемом экономическом эффекте от их проведения.

С участием НКБ в России прошли четыре крупных международных мероприятия, общий экономический эффект от их проведения составит около 5 млрд рублей, а сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджет превысит 550 млн рублей.

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«Результаты деятельности российского конгресс-бюро показывают, что мы приняли правильный вектор развития событийной отрасли уже с первых шагов работы Национального конгресс-бюро, выведя сферу деятельности на международный уровень», — рассказал советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, видны фактические показатели, являющиеся вкладом в увеличение несырьевого экспорта страны.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев сделал акцент на значимости развития событийной отрасли в регионах России. Он привел примеры влияния проведения международных мероприятий на развитие инфраструктуры Сочи, Владивостока, Казани, Уфы и Челябинска. Строятся аэропорты, вокзалы, дороги, возводятся спортивные объекты, создаются рабочие места, подчеркнул он.

Директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв указал на стратегические цели, которые стоят перед НКБ в пятилетней перспективе. Это, в частности, увеличение доли России на международном ивент-рынке до 1,7%, тогда как сейчас доля составляет менее 1%.

Результаты деятельности НКБ по итогам 2018 года представят в рамках годового собрания членов ассоциации «Национальное конгресс-бюро» 16 января 2019 года на площадке VIII Евразийского Ивент Форума (EFEA) в Санкт-Петербурге.

7 декабря социальная платформа фонда «Росконгресс» презентовала всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» в Российском государственном социальном университете. Как информирует пресс-служба организации, для студентов в рамках мероприятия был организован мастер-класс на тему социальной рекламы и коммуникаций.

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